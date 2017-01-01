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Газовые переговоры: Оржель озвучил позицию Украины

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Обсуждать транзит газа планируют в трехстороннем формате уже на этой неделе .
Алексей Оржель
Алексей Оржель
facebook.com

Для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора на транзит российского газа. Об этом в заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

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Министр рассказал, что Украина рассчитывает на конструктивный диалог в трехстороннем формате по поводу подписания нового газового контракта между Украиной и Россией.

“Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса. Мы ни в коем случае не будем отступать от защиты украинских интересов в газовых переговорах. В свою очередь для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей “, - подчеркнул Министр Алексей Оржель.

Напомним, стала известна дата газовых переговоров в трехстороннем формате.

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Теги: транзит газа, газовые переговоры, Оржель
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