Газовые переговоры: Оржель озвучил позицию Украины
Для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора на транзит российского газа. Об этом в заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.
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Министр рассказал, что Украина рассчитывает на конструктивный диалог в трехстороннем формате по поводу подписания нового газового контракта между Украиной и Россией.
“Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса. Мы ни в коем случае не будем отступать от защиты украинских интересов в газовых переговорах. В свою очередь для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей “, - подчеркнул Министр Алексей Оржель.
Напомним, стала известна дата газовых переговоров в трехстороннем формате.
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