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Курс валют: гривна вернулась к росту

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После незначительной остановки накануне гривна вновь начала расти относительно доллара.
Гривна продолжает укрепляться
Гривна продолжает укрепляться
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 18 декабря, незначительно укрепил гривну, установив курс на уровне 23,46 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 17 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2346,9132 гривны (-2,1244);

– 100 евро – 2619,6245 гривны (+1,3872).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 5 копеек до 23,46 гривен за доллар, курс в покупке до 23,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 5 копеек до 26,16 гривен за евро.

Напомним, НБУ назвал главную угрозу финансовой стабильности.

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