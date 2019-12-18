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В Кабмине назвали гарантированную цену на газ

Комментариев: 2
Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года.
Озвучена новая цена на газ для населения
Озвучена новая цена на газ для населения
depositphotos.com

До конца отопительного периода фиксированная цена на газ для населения составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

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Отмечается, что на сегодня в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу кубометров, а для промышленности - 7755 гривен. При этом только для промышленности цена является рыночной, хотя с 1 января 2020 такой механизм формирования цены должен применяться ко всем потребителям.

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года и составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС. Она была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже и является на 12% меньше, чем в I квартале 2019 года.

Напомним, Украина резко сократила потребление газа.

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Теги: газ, Кабмин Украины, цена на газ, тарифы на газ
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.12.2019, 11:36
Оценка:  -1
гость
В случае прекращения российского транзита газ на бирже может подскочить % на 50.Тогда как? А МВФ не разрешала газ продавать населению ниже рыночной цены...
SINOBI-LIFE    18.12.2019, 11:30
Оценка:  +3
SINOBI-LIFE
Так вот как снижает тарифы вдвое ЗЁ!!!
птицелов    18.12.2019, 11:52
Оценка:  0
птицелов
це ще не все, скоро візьмуться за заробітчан які за кордон їздять от тоді!)))
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