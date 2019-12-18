В Кабмине назвали гарантированную цену на газ

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года.

До конца отопительного периода фиксированная цена на газ для населения составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

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Отмечается, что на сегодня в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу кубометров, а для промышленности - 7755 гривен. При этом только для промышленности цена является рыночной, хотя с 1 января 2020 такой механизм формирования цены должен применяться ко всем потребителям.

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года и составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС. Она была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже и является на 12% меньше, чем в I квартале 2019 года.

Напомним, Украина резко сократила потребление газа.



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