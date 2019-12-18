В НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов

Нацбак рекомендовал Кабмину инициировать соответствующий законопроект.

Совет Нацбанка рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов facebook.com

Совет Нацбанка рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов и увеличении суммы возмещения по вкладам за счет ФГВФЛ. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

“С целью привлечения средств населения к банковской системе, обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог по процентам по депозитным вкладам и увеличить гарантированную сумму возмещения по депозитным вкладам за счет ФГВФЛ с 200 тыс грн до 500 тыс грн“, - говорится в сообщении.

Более того, совет утвердил План работы на 2020 год, а также план проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях НБУ.

Напомним, НБУ назвал главную угрозу финансовой стабильности.

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