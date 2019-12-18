Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов

Комментариев: 1
Нацбак рекомендовал Кабмину инициировать соответствующий законопроект.
Совет Нацбанка рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов
Совет Нацбанка рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов
facebook.com

Совет Нацбанка рекомендовал Кабинету министров инициировать законопроект об отмене налога на проценты с депозитов и увеличении суммы возмещения по вкладам за счет ФГВФЛ. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

“С целью привлечения средств населения к банковской системе, обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог по процентам по депозитным вкладам и увеличить гарантированную сумму возмещения по депозитным вкладам за счет ФГВФЛ с 200 тыс грн до 500 тыс грн“, - говорится в сообщении.

Более того, совет утвердил План работы на 2020 год, а также план проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях НБУ.

Напомним, НБУ назвал главную угрозу финансовой стабильности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: НБУ, налоги, депозиты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.12.2019, 10:50
Оценка:  0
гость
Ой пля! Можно подумать у каждого второго украинца есть миллионные депозиты и на % от их доходности живут! Опять "услуга" десятку олигархов! Зато другие налоги ВСЕМ повысить хотят
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь