Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардеп пришла в Раду с сумкой за 35 000 грн

Комментариев: 0
Аксессуар от бренда Dolce & Gabbana.
Оксана Дмитриева
Оксана Дмитриева
facebook.com

Журналисты заметили дорогой аксессуар в руках народного депутата Украины Оксаны Дмитриевой. Речь идет о сумке Dolce & Gabbana, которая стоит 1325 евро или около 35 000 гривен. На официальном сайте производителя сказано, что такая сумочка - культовый аксессуар, которые не подвластен моде и времени. Об этом пишет Strana.ua.

Оксана Дмитриева с сумкой D&G
Оксана Дмитриева с сумкой D&G
strana.ua

39-летняя Оксана Дмитриева пришла в Раду из бизнеса. Ранее она была главврачом клиники Status Dental Studio, которую основала. В 2017 году получила звание “Женщина третьего тысячелетия“, а также участвовала в конкурсе красоты Mrs. Ukraine International 2018.

Читай также: Нам десятки раз предлагали взятки — Глава Слуги народа

Сумка, которую выбрала Дмитриева, считается аксессуаром люксового класса. Сумка сделана из телячьей кожи с тиснением. Внутри должна быть подкладка с леопардовым принтом, карман на молнии и отделение для смартфона.

Напомним, ранее сообщалось, что помощница нардепа засветилась с дорогой новинкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Dolce & Gabbana, нардепы, аксессуары
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь