Нардеп пришла в Раду с сумкой за 35 000 грн

Аксессуар от бренда Dolce & Gabbana.

Журналисты заметили дорогой аксессуар в руках народного депутата Украины Оксаны Дмитриевой. Речь идет о сумке Dolce & Gabbana, которая стоит 1325 евро или около 35 000 гривен. На официальном сайте производителя сказано, что такая сумочка - культовый аксессуар, которые не подвластен моде и времени. Об этом пишет Strana.ua.

Оксана Дмитриева с сумкой D&G strana.ua

39-летняя Оксана Дмитриева пришла в Раду из бизнеса. Ранее она была главврачом клиники Status Dental Studio, которую основала. В 2017 году получила звание “Женщина третьего тысячелетия“, а также участвовала в конкурсе красоты Mrs. Ukraine International 2018.

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Сумка, которую выбрала Дмитриева, считается аксессуаром люксового класса. Сумка сделана из телячьей кожи с тиснением. Внутри должна быть подкладка с леопардовым принтом, карман на молнии и отделение для смартфона.

Напомним, ранее сообщалось, что помощница нардепа засветилась с дорогой новинкой.

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