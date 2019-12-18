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Нафтогаз спрогнозировал цены при нулевом транзите

Комментариев: 4
Без транзита газа тарифы на газ в Украине могут подскочить почти до 11 тысяч за тысячу кубометров без НДС и услуг облгазов.
Газ может подорожать почти вдвое при нулевом транзите
Газ может подорожать почти вдвое при нулевом транзите
depositphotos.com

В случае прекращения транзита газа с 1 января 2020 года цены могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на прогноз Нафтогаза.

“Если мы не получим договор на транспортировку газа, могут быть значительные колебания цены на рынке“, - отметил министр энергетики Алексей Оржель.

В Минэнерго напоминают, что с 1 января потребители могут выбрать вариант фиксированной гарантированной цены газа, которая будет начисляться автоматически и составит 6600 грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки).  

При этом уточняют, что в соответствии с действующими на ноябрь тарифами стоимость газа в квартал для конечного потребителя в среднем может составлять около 8000 грн за тысячу кубометров. 

“Окончательная стоимость на газ будет корректироваться в зависимости от цены на распределение и транспортировку газа, которая различна в каждом регионе“, - отмечают в Минэнерго. 

Напомним, в Кабмине назвали гарантированную цену на газ.

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Теги: газ, Нафтогаз, транзит газа, Минэнерго, цена на газ, тарифы на газ
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.12.2019, 14:09
Оценка:  0
гость
чого бидный бо дурный,чого дурный бо бидный...
гость  (аноним)  18.12.2019, 12:25
Оценка:  0
гость
Украинцам запретили въезд в РФ по внутренним паспортам

ХА-ХА-ХА-ХА! А в КРЫМ? Если тоже по загранпаспортам - значит признают его РОССИЙСКИМ, если по внутренним - украинцы поедут в Россию через керченский мост
гость  (аноним)  18.12.2019, 12:18
Оценка:  -1
гость
опять народ оплатит косяки власти ...
гость  (аноним)  18.12.2019, 12:05
Оценка:  -1
гость
Сказочные толпойопы пля! Без транзита российского газа в восточных областях Украины его ПРОСТО НЕ БУДЕТ! Никто не станет в гтс разворачивать клапаны, заслонки и турбины в обратную сторону, а с газохранилищ и "словакии" газ пойдет только западным областям, не дальше!
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