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Перепись населения: Украинцев будут считать по новому способу

Комментариев: 2
Последний раз перепись проводили в 2001 году.
В 2001 году украинцев было 48 млн 457 тыс.
В 2001 году украинцев было 48 млн 457 тыс.
Скрин видео

В Украине впервые почти за 20 лет проведут перепись населения. В 2001 году украинцев было 48 млн 457 тыс. О новом способе переписи население, рассказывают в ТСН.

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Власть и социологи разошлись во мнении, каким образом нужно переписывать населения. Демографы, например, считают, что кроме возраста, пола и количества населения, необходимо узнать также о том, сколько людей в Украине работает, а сколько пока безработных, состав семьи, источники дохода, уровень образования и этническую принадлежность. Все эти данные нужны для планирования бюджета и развития городов и сел.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказывает, что в следующем году перепись будут проводить по новой схеме: правительство собирает данные из баз Пенсионного фонда, Минюста, мобильных операторов, чтобы узнать сколько в стране живет людей. Считают, что такой способ эффективный и менее затратный. Кроме того, информацию о себе можно внести онлайн.

Пробный перепись по традиционным ому способу был проведен в некоторых районах столицы. Специалисты ходили по домам и задавали украинцам вопросы, которых в списке около сотни.

Первые результаты переписи Госстат опубликует уже в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина откажется от бумажных квитанций.

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Теги: перепись населения, Дубилет, украинцы
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Комментариев (2)
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WTF2_eбy_в_рот    18.12.2019, 13:05
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
давно посчитали по потреблению хлеба. 25 лямов. харош дрочить уже эту тему, обмылки
гость  (аноним)  18.12.2019, 11:53
Оценка:  0
гость
По данным мобильных операторов...Умиляет У меня например 4 сим-карты (активные-3) К тому же 2 я брал по рекламной акции без оформления договора по паспорту. Сколько меня насчитают? Страна смартфония пля!
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