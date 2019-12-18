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Разница между украинскими и польскими зарплатами сократилась почти в 2 раза

Комментариев: 3
Польша — основное направления для трудовой миграции из Украины.
Разница сократилась благодаря высоким темпам роста зарплат в Украине
Разница сократилась благодаря высоким темпам роста зарплат в Украине
depositphotos.com

Разница между украинскими и польскими зарплатами за четыре года сократилась почти в 2 раза. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка за декабрь 2019 года.

“В частности, за последние четыре года соотношение средних зарплат в Польше, которая является основным направлением трудовой эмиграции, и Украине снизилось с 4,5 до 2,7 раза. Поэтому с середины 2018 года замедлились темпы трудовой эмиграции из Украины и прирост заработной платы, полученной из-за рубежа“, — говорится в отчете.

В НБУ подчеркнули, что разница сократилась благодаря высоким темпам роста зарплат в Украине, а также укреплению гривны.

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По прогнозам НБУ, в дальнейшем определяющим фактором изменения доходов населения будет рост заработной платы, полученной в Украине.

“Ожидается, что в среднесрочной перспективе реальные темпы ее роста составят 4-6%“, — говорится в отчете.

Напомним, в НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов.

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Теги: НБУ, зарплаты, трудовая миграция
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.12.2019, 13:33
Оценка:  +2
гость
Антибес 18.12.2019, 12:39, а ты не хочешь попробовать прожить на 4000 рублей (рос.) в Енакиево?
Антибес    18.12.2019, 12:39
Оценка:  -3
Антибес
Если у нас человек получает на руки"чистыми" 15000 гривен в мнюесяц, ему нет нужды ехать в Польшу чернорабом. Но для этого ставка"грязными" должна быть около 20000 гривен.А такую зарплату имеют менее 10% работающих.
гость  (аноним)  18.12.2019, 12:28
Оценка:  0
гость
Да, пшеки стали платить заробитчанам вдвое меньше, в первую очередь от переизбытка рабочей силы. Особенно на сезонных работах...
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