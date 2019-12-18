Разница между украинскими и польскими зарплатами сократилась почти в 2 раза

Польша — основное направления для трудовой миграции из Украины.

Разница между украинскими и польскими зарплатами за четыре года сократилась почти в 2 раза. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка за декабрь 2019 года.

“В частности, за последние четыре года соотношение средних зарплат в Польше, которая является основным направлением трудовой эмиграции, и Украине снизилось с 4,5 до 2,7 раза. Поэтому с середины 2018 года замедлились темпы трудовой эмиграции из Украины и прирост заработной платы, полученной из-за рубежа“, — говорится в отчете.

В НБУ подчеркнули, что разница сократилась благодаря высоким темпам роста зарплат в Украине, а также укреплению гривны.

Читай также: Два госбанка Украины имеют проблемы с капиталом — НБУ

По прогнозам НБУ, в дальнейшем определяющим фактором изменения доходов населения будет рост заработной платы, полученной в Украине.

“Ожидается, что в среднесрочной перспективе реальные темпы ее роста составят 4-6%“, — говорится в отчете.

Напомним, в НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram