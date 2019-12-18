Разница между украинскими и польскими зарплатами сократилась почти в 2 раза
Польша — основное направления для трудовой миграции из Украины.
Разница между украинскими и польскими зарплатами за четыре года сократилась почти в 2 раза. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка за декабрь 2019 года.
“В частности, за последние четыре года соотношение средних зарплат в Польше, которая является основным направлением трудовой эмиграции, и Украине снизилось с 4,5 до 2,7 раза. Поэтому с середины 2018 года замедлились темпы трудовой эмиграции из Украины и прирост заработной платы, полученной из-за рубежа“, — говорится в отчете.
В НБУ подчеркнули, что разница сократилась благодаря высоким темпам роста зарплат в Украине, а также укреплению гривны.
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По прогнозам НБУ, в дальнейшем определяющим фактором изменения доходов населения будет рост заработной платы, полученной в Украине.
“Ожидается, что в среднесрочной перспективе реальные темпы ее роста составят 4-6%“, — говорится в отчете.
Напомним, в НБУ предлагают отменить налог на доходы с депозитов.
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