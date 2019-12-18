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Коболев: Вероятность неподписания газового контракта — высока

Комментариев: 3
Если контракт не подпишут до нового года, то переговоры возобновятся весной.
Андрей Коболев
Андрей Коболев
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Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой. Об этом заявил глава правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев, пишет Интерфакс-Украина.

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В то же время, Коболев считает, что переговоры могут возобновиться в апреле-мае следующего года.

“Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами“, - сказал он.

Представитель Нафтогаза отметил, что подписание Сенатом США новых санкций, касающихся “Серверного потока-2“, положительно может повлиять на подписание газового контракта уже в этом году.

Представитель Нафтогаза отметил, что если контракт не подпишут в ближайшее время, это довольно негативно повлияет на экономику страны. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Напомним, Украина и Молдова подписали меморандум о газовых поставках.

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Теги: Нафтогаз, Коболев, тразит газа через Украину, газовые переговоры
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.12.2019, 14:02
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гость
а как же остаточне прощавай, ведь петруччо казав ,что мы уже повнистью энергонезависимы или уже не...
гость  (аноним)  18.12.2019, 13:29
Оценка:  0
гость
Отец после этой новости приколол,типа мы с тобой,сына,так пердим,что контракт с нами подписывать будут. Так что пусть не подписывают,хорошо,мол заработаем. И не шучу,сразу после этого КАК бзданул,аж ухо заложило
гость  (аноним)  18.12.2019, 13:01
Оценка:  0
гость
Пиzдец подкрался незаметно? Верни премию от мамаши сцуко!
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