Коболев: Вероятность неподписания газового контракта — высока

Если контракт не подпишут до нового года, то переговоры возобновятся весной.

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой. Об этом заявил глава правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев, пишет Интерфакс-Украина.

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В то же время, Коболев считает, что переговоры могут возобновиться в апреле-мае следующего года.

“Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами“, - сказал он.

Представитель Нафтогаза отметил, что подписание Сенатом США новых санкций, касающихся “Серверного потока-2“, положительно может повлиять на подписание газового контракта уже в этом году.

Представитель Нафтогаза отметил, что если контракт не подпишут в ближайшее время, это довольно негативно повлияет на экономику страны. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Напомним, Украина и Молдова подписали меморандум о газовых поставках.

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