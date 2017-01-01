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Как общине на Полтавщине удается зарабатывать миллионы

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10 сел объединились, чтобы получать деньги от добычи газа.
Николай Резник, глава общины
Николай Резник, глава общины
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Отремонтированные садики и школы, новенький спортзал в помещении старой котельной - это лишь часть проектов, которые воплотили в жизнь жители нескольких поселков на Полтавщине. Это стало возможным благодаря ренте от добычи газа, залежи которого нашли на территории их объединенной общины. О том, как и на что еще планируют потратить полученные миллионы, сообщает ТСН.

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10 сел Опошнянской территориальной общины объединились, чтобы получать деньги от добычи газа.

Николай Резник, глава общины, говорит, что до объединение села могли получать лишь 1% ренты, а после объединения — 3%. За 10 месяцев община получила около 10 млн грн. Поэтому для людей такое сотрудничество — это возможность роста, а для компаний, которые добывают газ — возможность искать новые месторождения.

Получая ренту, община имеет возможность делать капитальные ремонты дорог, школ, детских садиков, больниц. Более того, местная власть создала инвестиционный отдел, благодаря которому удастся найти инвесторов, чтобы построить лыжный курорт.

В общине разработали масштабный план развития. Он предусматривает, что в ближайшем будущем тут должно появится множество предприятий и объектов генерирования “зеленой“ энергии.

Напомним, в Украине запустили программу финансирования малого и среднего бизнеса.

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Теги: ОТГ, добыча газа, местный бюджет
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