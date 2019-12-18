Почему гривна укрепилась, а цены не падают — Милованов

Цены на потребительские товары снижаться не будут.

Товары не дешевеют, потому что одновременно с укреплением гривны выросла и средняя номинальная зарплата. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

“За год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса)”, – отмечает министр.

Милованов удежден, что результатом этих противоположностей стало увеличение цен на товары со значительной импортной составляющей на 0,3%.

Импортные товары, которые больше всего подорожали facebook.com

Импортные товары, которые больше всего снизились в цене facebook.com

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