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Почему гривна укрепилась, а цены не падают — Милованов

Комментариев: 5
Цены на потребительские товары снижаться не будут.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Товары не дешевеют, потому что одновременно с укреплением гривны выросла и средняя номинальная зарплата. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

“За год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса)”, – отмечает министр.

Милованов удежден, что результатом этих противоположностей стало увеличение цен на товары со значительной импортной составляющей на 0,3%.

Импортные товары, которые больше всего подорожали
Импортные товары, которые больше всего подорожали
facebook.com

Импортные товары, которые больше всего снизились в цене
Импортные товары, которые больше всего снизились в цене
facebook.com

Напомним, Гончарук рассказал, насколько снизятся цены на бензин.

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Теги: цены на продукты, зарплата, Милованов
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Комментариев (5)
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Kolya1976    18.12.2019, 14:34
Оценка:  +2
Kolya1976
Тільки у всьому світі НДС на продукти харчування 0-5%, а у нас - 20. І те саме паливо (як і авто) можуть тричі обкласти податками, поборами і акцизами - і логістика стає "золотою". А про "конкурентні ціни" не варто і заікатися - всі торгові мережі належать декільком "сім'ям" а частника - придавили.
гость  (аноним)  18.12.2019, 14:18
Оценка:  +1
гость
Брешет падла!
Курс доллара искусственно занизили, чтобы людей окончательно ограбить.
Экономических обоснований для этого нет никаких.
Скоро доллар рванёт вверх.
птицелов    18.12.2019, 14:16
Оценка:  +1
птицелов
оце він клоун!)))) іди мілованов бреши комусь іншому!))))
гость  (аноним)  18.12.2019, 13:47
Оценка:  +4
гость
Давайте сравним стоимость мяса,колбасы,курятины,молока в Польше и Украине. Ну и зарплаты.
Антибес    18.12.2019, 13:39
Оценка:  +3
Антибес
Аппетиты у барыг выросли 100%,а вот зарплаты нет.Мулоебaнов пecдит как дышет.
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