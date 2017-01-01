Кабмин выделил более 300 млн на зарплаты шахтерам

Ранее на зарплаты шахтерам был направлен 1 млрд гривен. Средства перечислила Государственная казначейская служба Украины.

Кабинет министров на заседании принял решение о перечислении более 300 млн гривен для выплаты заработной платы шахтерам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду, 18 декабря

“Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам“, – написал Гончарук.

Стоит также отметить, что Государственная казначейская служба Украины перечислила средства для выплаты заработной платы шахтерам. В целом угледобывающие предприятия получили на счета средства в размере 1 млрд гривен. Средства были перечислены 13 ноября.

Напомним, Гончарук назвал причину возникновения проблемных долгов на 500 млрд.



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