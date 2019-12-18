В НБУ оценили уровень потерь, в случае неподписания газового договора

Пострадает экономика, а цены на газ существенно вырастут.

В следующем году в Украине уровень инфляции составит 5% +/- 1%, даже если будут проблемы с транзитом российского газа через территорию Украины. Об этом сообщили в Национальном банке Украины, пишет Hromadske.

“Макроэкономический прогноз НБУ предполагает снижение инфляции до 6,3% на конец текущего года и до 5% в конце 2020 года. В этот прогноз заложено снижение транзита газа по территории Украины в 2020 и 2021 годах, согласно базовому сценарию“, — утверждают в Нацбанке.

Также в НБУ рассказали, что в ближайшие несколько лет прогнозируют сокращение транзита газа из России. Но Россия, скорее всего, пока не пойдет на полный отказ от транзита газа через территорию нашей страны.

“Учитывая это, Россия, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа по территории Украины в 2020-2021 годах. Поэтому базовый сценарий предполагает, что транзит газа снизится с около 90 млрд кубометров в 2019 году до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров в 2021 году“, — отметили в НБУ.

Также Регулятор оценил потери Украины от сокращения транзита - 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

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В НБУ предупредили, что из-за проблем с подписанием газового договора с Россией, в Украине могут возникнуть проблемы с работой ГТС, а также могут существенно “подскочить“ цены на газ для украинцев и бизнеса.

Если газовый договор с Россией все-таки заключен не будет, то в НБУ прогнозируют, что это нанесет серьезный вред экономики Украины.

Напомним, Нафтогаз спрогнозировал цены при нулевом транзите.

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