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Обменник в аэропорту "Борисполь" скупает доллар по 19,3 грн

Комментариев: 1
В обменном пункте предлагают рекордную сумму за один доллар.
Обменный пункт предлагает за 1 доллар 19,3 грн
Обменный пункт предлагает за 1 доллар 19,3 грн
depositphotos.com

Обменный пункт в международном аэропорту “Борисполь“ покупает валюту по очень низкой цене. О своем наблюдении написал пользователь в соцсети Facebook Александр Гончаров.

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Алексендр опубликовал фото, на котором видно, что обменный пункт предлагает за 1 доллар 19,3 грн, за 1 евро - 21,1 грн, за 1 фунт - 23,3 грн. 

“Не на@бешь, не проживешь. А люди тысячами меняют... Маржа в обменнике аэропорта “Борисполь“: $ - 4 грн. € - 5 грн. £ - 7 грн“, - написал в соцсети Александр Гончаров.

Люди, комментирующие пост, советуют не менять в этом обменнике, а идти в другой, который находится возле камер хранения.

Обменный пункт в международном аэропорту покупает инвалюту по очень низкой цене
Обменный пункт в международном аэропорту покупает инвалюту по очень низкой цене
facebook.com

Напомним, эксперт дал новый прогноз по курсу доллара.

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Теги: курс валют, обмен валют, курс доллара
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Антибес    18.12.2019, 15:48
Оценка:  -1
Антибес
Люди по такому курсу менять валюту никогда не будут.А вот рогатые лушпаи из пещер-легко!)))))
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