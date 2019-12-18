Нардепы отклонили единый акциз на топливо
Народные депутаты сегодня проголосовали за законопроект, касается администрирования акцизного налога. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон поддержали 316 нардепов.
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Перед тем, как проголосовать, нардепы обсуждали правки, которые ранее было предложено внести в закон. В частности, поправку Ольги Василевской-Смаглюк отклонили уже во второй раз. Нардеп предлагала ввести единую ставку акцизного налога на сжиженный газ и бензин, которая бы находилась на уровне 139,5 за 1000 л.
Принятый закон утверждает, что ставка акциза на бензин и дизельное топливо остается такой же, как и сейчас - 213,5 евро за 1000 литров.
Ставка на автомобильный газ сегодня находится на уровне 52 евро за 1000 л.
Напомним, Гончарук рассказал, насколько снизятся цены на бензин.
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