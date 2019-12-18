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Нардепы отклонили единый акциз на топливо

Комментариев: 1
Автомобильный газ не подорожает.
Cтавка акциза на бензин и дизельное топливо остается такой же, как и сейчас
Cтавка акциза на бензин и дизельное топливо остается такой же, как и сейчас
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Народные депутаты сегодня проголосовали за законопроект, касается администрирования акцизного налога. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон поддержали 316 нардепов.

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Перед тем, как проголосовать, нардепы обсуждали правки, которые ранее было предложено внести в закон. В частности, поправку Ольги Василевской-Смаглюк отклонили уже во второй раз. Нардеп предлагала ввести единую ставку акцизного налога на сжиженный газ и бензин, которая бы находилась на уровне 139,5 за 1000 л.

Принятый закон утверждает, что ставка акциза на бензин и дизельное топливо остается такой же, как и сейчас - 213,5 евро за 1000 литров.

Ставка на автомобильный газ сегодня находится на уровне 52 евро за 1000 л.

Напомним, Гончарук рассказал, насколько снизятся цены на бензин.

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Теги: нардепы, акциз на топливо, цены на бензин, цены на топливо
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  18.12.2019, 16:31
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гость
Давайте на воздух поднимать цены. Вдох 1$, выдох 2$. Хер сэкономишь. Разорвёт.
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