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Госипотеку передают в подчинение Минфину

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Это поможет министерству развивать рынок ипотечного кредитования.
Правительство также решило принять решение предоставлять государственные гарантии по заимствованиям ГИУ
Правительство также решило принять решение предоставлять государственные гарантии по заимствованиям ГИУ
depositphotos.com

Кабмин передает Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в подчинение Министерству финансов. Об этом сообщает пресс-служба Министрерства финансов Украины.

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В ведомстве считают, что такой шаг поможет министерству придерживаться единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования.

Кроме того, правительство также решило принять решение предоставлять государственные гарантии по заимствованиям ГИУ. Таким образом в Кабмине хотят утвердить Условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам.

В правительстве убеждены, что их решения смогут сделать строительство нового жилья в Украине более доступным.

Напомним, коммунальщикам хотят разрешить взламывать квартиры должников.

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Теги: Государственное ипотечное учреждение, Минфин, Кабмин
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