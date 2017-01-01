Госипотеку передают в подчинение Минфину
Кабмин передает Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в подчинение Министерству финансов. Об этом сообщает пресс-служба Министрерства финансов Украины.
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В ведомстве считают, что такой шаг поможет министерству придерживаться единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования.
Кроме того, правительство также решило принять решение предоставлять государственные гарантии по заимствованиям ГИУ. Таким образом в Кабмине хотят утвердить Условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам.
В правительстве убеждены, что их решения смогут сделать строительство нового жилья в Украине более доступным.
Напомним, коммунальщикам хотят разрешить взламывать квартиры должников.
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