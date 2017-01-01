Реальные доходы украинцев выросли на 60% - Чурий

В НБУ считают, что это способствует снижению трудовой миграции.

Реальные доходы украинцев существенно выросли за последние два года — на 60%. Такое заявление сделал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, пишет Сегодня.

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Чиновник рассказал, что доходы украинцев каждый год увеличиваются примерно на 20%.

“Номинальные доходы украинцев в гривне растут в последнее время примерно на 20% в год. А если перевести в доллары, то, с учетом укрепления гривны, за два года увеличение доходов населения составило около 60%“, – сообщил Чурий.

Представитель НБУ акцентировал, что такой рост доходов, определенно, положительно сказался на трудовой миграции — люди реже стали уезжать зарабатывать деньги за границу.

“Если еще несколько лет назад разница в зарплатах в Украине и в Польше в валюте была где-то 1 к 4, то сейчас это примерно 1 до 2,5. То есть разница значительно уменьшилась“, – добавил Чурий.

Напомним, в Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны.

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