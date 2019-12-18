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Еврокомиссия ждет компромисса между РФ и Украиной в "газовом вопросе"

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Встреча в трехстороннем формате состоится завтра.
Тим МакФи
Тим МакФи
twitter.com/TimMcPhieEU

В Европейской комиссии ожидают, что Украина и Россия достигнут компромисса в газовых переговорах, которые состоятся уже завтра, 19 декабря. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим МакФи, пишет Экономическая правда.

“Мы не можем спекулировать относительно того, какими будут результаты переговоров. Но мы ожидаем конструктивной дискуссии и достижения политического соглашения, которое будет учитывать все ключевые параметры будущего контракта по транзиту газа“, - сказал МакФи.

Представитель Еврокомиссии также рассказал, что переговоры проведут в Берлине. После них, ориентировочно в 19:30 (по киевскому времени) участники переговоров дадут пресс-конференцию, на которой расскажут детали встречи.

Напомним, Украина и Румыния договорились о поставках газа.

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Теги: газовые переговоры, транзит газа через украину, Россия и Украина
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