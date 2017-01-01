Минфин планирует позаимствовать дополнительно 10 млрд гривен

Это необходимо для сохранения стабильной ситуации в стране.

Средства, которые поступят от внепланового размещения гособлигаций, будут зачислены на отдельный счет в НБУ depositphotos.com

До конца Украина планирует взять взаймы еще около 10 млрд грн. Деньги планируют брать в счет финансирования госбюджета следующего года. Минфин внес соответствующий законопроект, пишет Интерфакс-Украина.

“Предусматривается, что сверхплановые государственные заимствования будут осуществляться при условии выполнения плана государственных заимствований общего фонда государственного бюджета текущего бюджетного периода и при наличии позитивной динамики на рынке для привлечения в государственный бюджет необходимого финансирования по долговым операциям по самой низкой возможной цене“, – гласит пояснительная записка к законопроекту.

В Министерстве финансов подчеркивают, что займ в раземере 10 млрд грн поможет создать резерв в бюджете. Это необходимо для сохранения стабильной ситуации в стране и предотвращению кризиса ликвидности в начале года.

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Возможность позаимствовать столь крупную сумму появилась после того, как были приняты правки в Бюджетный кодекс.

Проект распоряжение утверждает, что средства, которые поступят от внепланового размещения гособлигаций, будут зачислены на отдельный счет в НБУ. А на счет казначейства их перечислят в первый рабочий день в следующем году.

Напомним, Госипотеку передают в подчинение Минфину.

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