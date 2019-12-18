Украина экспортировала рекордное количество агропродовольственной продукции

Страна заработала на 7,4% больше, чем в прошлом году.

Украина экспортировала рекордное количество аграрной продукции в этом году. Об этом сообщает Национальный научный центр “Институт аграрной экономики“.

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Сумма от экспорта сельхозтоваров в этом году составила 20, 2 млрд долларов — это на 7,4% больше, чем в прошлом году.

“За 11 месяцев 2019 года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 20,2 млрд долл. США. Это уже превысило показатель по итогам полного 2018 года, когда стала рекордной стоимость аграрного экспорта на сумму 18,8 млрд долл. США“, - говорится в сообщении.

Также в центре отметили, что в этом году наша страна побила еще один рекорд — экспортировала наибольшее количество агропродукции в ЕС.

“Если в прошлом году в страны этого региона было экспортировано продовольствия на 6,3 млрд долл. США, то за январь-ноябрь 2019 году они составили 6,8 млрд долл. США“, - говорят в научном центре.

Больше всего средств украинским экспортерам приносят продажи зерновых культур (8,6 млрд долл), семян масличных (2,3 млрд долл), масла (4,2 млрд долл), остатков и отходов пищевой промышленности (1,4 млрд долл) и мясопродуктов (0,7 млрд долл).

Напомним, Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС.

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