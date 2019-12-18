Украинцы существенно меньше заплатят за газ в декабре

В некоторых регионах цена упала на 11%.

В декабре украинцы заплатят за газ меньше на 11% depositphotos.com

В декабре украинцы заплатят за газ меньше на 11%. Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения “ГазПравда“.

“Розничные цены на природный газ для населения по регионам также уменьшились - в среднем на 11%. Но они традиционно отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно“, - говорится в сообщении.

Больше всех за газ заплатят украинцы, которых обслуживает “Николаевгаз“ - 6 325,56 грн за тыс куб. м. Но эта цена все равно ниже той, которая была в ноябре — на 10,79%.

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Порадовать суммой за газ должны платежки харьковчан. Те, кто обслуживается у “Харьковгоргаза“ будут платить 5 771,88 грн за тыс куб. м. Это на 11,71% меньше, чем в прошлом месяце.

Порадовать суммой за газ должны платежки харьковчан gazpravda.com.ua

Напомним, Нафтогаз спрогнозировал цены при нулевом транзите.

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