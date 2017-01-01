Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют: гривна стабильно идет вверх

Комментариев: 0
Гривна укрепилась относительно доллара на пять копеек, а относительно евро - сразу на 17 копеек.
Гривна продолжает расти
Гривна продолжает расти
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 19 декабря, укрепил гривну на пять копеек, установив курс на уровне 23,41 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 18 декабря.

Читай также: Минфин планирует позаимствовать дополнительно 10 млрд гривен

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2341,3086 гривны (-5,6046);

– 100 евро – 2602,3645 гривны (-17,26).

Во третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на шесть копеек до 23,40 гривен за доллар, курс в покупке до 23,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 26,01 гривен за евро.

Напомним, в НБУ оценили уровень потерь, в случае неподписания газового договора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь