Курс валют: гривна стабильно идет вверх

Гривна укрепилась относительно доллара на пять копеек, а относительно евро - сразу на 17 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 19 декабря, укрепил гривну на пять копеек, установив курс на уровне 23,41 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 18 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2341,3086 гривны (-5,6046);

– 100 евро – 2602,3645 гривны (-17,26).

Во третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на шесть копеек до 23,40 гривен за доллар, курс в покупке до 23,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 26,01 гривен за евро.

Напомним, в НБУ оценили уровень потерь, в случае неподписания газового договора.



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