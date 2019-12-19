В Украине число фрилансеров растет быстрее, чем число заказчиков

За год средний гонорар за опубликованный проект вырос на 12% и составляет почти 2000 гривен.

За последний год количество фрилансеров возросло на 55%, а количество заказчиков, как и совокупный бюджет проектов, увеличился лишь на 35%, сообщает украинский сервис Freelancehunt.

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Отмечается, что средний гонорар за опубликованный проект вырос на 12%, по сравнению с прошлым годом, и составляет почти 2000 гривен.

Уже не первый год самыми популярными направлениями как среди клиентов, так и у исполнителей, считаются программирование и дизайн. Половина всех бюджетов сосредоточена на оплату услуг айтишников.

Количество дизайнеров лишь немногим уступает программистам, однако опубликованных проектов по данной категории вдвое меньше. При этом дизайнеры конкурируют за заказы с суммарным бюджетом в пять раз меньше, чем у программистов.

Далее в рейтинге популярных направлений следует маркетинг, общий бюджет в котором лишь немногим уступает дизайну, за ним копирайтинг.

В то же время дизайн и копирайтинг - наиболее конкурентные ниши: зарегистрированных исполнителей вдвое больше опубликованных заказов.

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Лидером среди банков, через которые перечисляют гонорары, уже не первый год является ПриватБанк. Его возможности используют 88% фрилансеров и 72% заказчиков. Продолжает укреплять позиции Монобанк, в 2019 году количество его клиентов выросло почти вдвое: до 11% среди исполнителей, и до 22% среди заказчиков.

На третьем месте Ощадбанк, а у заказчиков - Укрсиббанк. Четвертое и пятое место у Альфа-банка и Райффайзен Банк Аваль.

Среди юридических лиц, оплачивающих услуги фрилансеров безналичным способом, тройка лидеров выглядит так: ПриватБанк - 37%, Укрсиббанк - 13% и Пивденный - 11%.

Напомним, разница между украинскими и польскими зарплатами сократилась почти в 2 раза.

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