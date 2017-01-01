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Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

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Доллар сегодня нестабилен, а значит не стоит хранить деньги лишь в одной валюте.
Сбережения лучше всего хранить сразу в нескольких валютах
Сбережения лучше всего хранить сразу в нескольких валютах
depositphotos.com

Сбережения лучше всего хранить сразу в нескольких валютах. Такого мнение высказал руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Нацбанка Емал Бахтари в эфире Hromadske.

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Эксперт считает, что поскольку курс доллара сегодня нестабилен, то откладывать средства следует в нескольких инвалютах сразу.

“Исходя из того, что курс теперь может варьироваться в любую сторону и он зависит не от нашей политики, не от чьих-то желаний, не от потребностей правительства или еще кого-то, а зависит больше от того, какой будет урожай, какая будет погода, какие будут цены на нефть или газ. Это все влияет на курс, то понятно, что в условиях плавающего курса весь мир, вся экономика пытается минимизировать свои риски или зафиксировать“, — подчеркнул эксперт.

Эксперт привел пример, что если, к примеру, вы храните часть своих сбережений в гривне, а часть в долларах, то при плавающем курсе вы ничего не потеряете.

“Одна валюта подорожала, вторая подешевела. Вы фактически остались на том же уровне. Но можно и в другое вкладывать в ценные бумаги или купить авто, жилье или что угодно“, — пояснил Бахтари.

Напомним, во Всемирном банке пояснили интерес иностранцев к украинским гособлигациям.

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Теги: сбережения, как хранить сбережения, курс доллара
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