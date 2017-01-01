Китай отменяет пошлины на ряд товаров из США
Китайские власти решили освободить от пошлин некоторые американские товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госсовет КНР.
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Планируется, что официальное освобождение от пошлин ряда товаров из США произойдет с 26 декабря и будет действовать до 25 декабря 2020 года.
В первую партию второго списка вошли белое масло (бесцветная прозрачная жидкость, состоящая из смеси жидких углеводородов и полученная путем фракционирования сырой нефти), пищевой микрокристаллический парафин, полиэтилен высокой плотности, металлоцен, этилен-пропиленовый сополимер и некоторые другие товары.
В заявлении подчеркивается, что Комитет по таможенным сборам и тарифам продолжит составлять новые списки товаров, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами, а также своевременно обнародует вторую партию второго списка товаров из США.
Напомним, США и Китай договорились не вводить санкции друг против друга.
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