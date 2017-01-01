Китай отменяет пошлины на ряд товаров из США

С 26 декабря Китай освободит от дополнительных пошлин ряд американских товаров. Новая мера будет действовать один год.

Документ будет действовать до 25 декабря 2020 года depositphotos.com

Китайские власти решили освободить от пошлин некоторые американские товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госсовет КНР.

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Планируется, что официальное освобождение от пошлин ряда товаров из США произойдет с 26 декабря и будет действовать до 25 декабря 2020 года.

В первую партию второго списка вошли белое масло (бесцветная прозрачная жидкость, состоящая из смеси жидких углеводородов и полученная путем фракционирования сырой нефти), пищевой микрокристаллический парафин, полиэтилен высокой плотности, металлоцен, этилен-пропиленовый сополимер и некоторые другие товары.

В заявлении подчеркивается, что Комитет по таможенным сборам и тарифам продолжит составлять новые списки товаров, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами, а также своевременно обнародует вторую партию второго списка товаров из США.

Напомним, США и Китай договорились не вводить санкции друг против друга.



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