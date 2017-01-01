В Минфине решили сократить свои расходы в декабре

Такое решение было принято из-за невыполнения госбюджета.

Минфин сократил средства на декабрьские расходы из-за того, что не был выполнен государственный бюджет. Об этом сообщили в Министерстве.

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В Министерстве провели совещание, на котором решили временно приостановить осуществление платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам из общего фонда государственного бюджета. Такое решение было принято, чтобы не выйти за пределы граничного объема дефицита бюджета.

“Казначейство проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. А вот остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года полностью не выполнены вследствие более сильного, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта, падения производства табачных изделий“, - объяснили в Минфине.

В Минфине подчеркнули, что решение не касается зарплат, пенсий, социальных выплат.

Напомним, Минфин планирует позаимствовать дополнительно 10 млрд гривен.

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