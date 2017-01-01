В Берлине стартовали переговоры по транзиту газа

Делегации Украины и РФ на них возглавляют соответственно министры Алексей Оржель и Александр Новак.

Пятый раунд трехсторонних газовых переговоров начался в Берлине в четверг, 19 декабря, сообщает Укринформ.

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Переговоры проходят под председательством вицепрезидента Комиссии ЕС Мароша Шефчовича. Делегации Украины и РФ на них возглавляют соответственно министры Алексей Оржель и Александр Новак.

Ожидается, что переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины продлятся целый день.

Отмечается, что перед началом переговоров Шефчович встретился с немецким министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.

Напомним, ГТС Украины обесценится без российского газа.



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