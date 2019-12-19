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В Кабмине пообещали защитить украинцев, работающих в Литве

Комментариев: 1
Вступит в действие соглашение с Литвой, которое будет защищать прав украинских мигрантов .
Эксперты относятся к новому постановлению весьма скептично
Эксперты относятся к новому постановлению весьма скептично
depositphotos.com

Украина будет защищать права украинцев, которые на постоянной основе работают в Литве. Вчера Кабмин утвердил законопроект “О ратификации соглашения с Литовской республикой о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции“, сообщает UBR.

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Министр социальной политики Юлия Соколовская считает, что проект поможет защищать права тех украинцев, которые работают в Литве. Чиновница рассказала, что в этой стране украинцы могут зарабатывать от 555 евро и выше.

Сколовская подчеркнула, что теперь украинцы смогут работать по трудовому договору, в котором и сказаны все условия труда, обязательства сторон, количество рабочих дней или часов.

Однако эксперты относятся к новому постановлению весьма скептично.

“Написать можно все что угодно, но на практике эти соглашения не работают. У нас украинцы не защищены даже в Украине, чего уже говорить о загранице. Украинцы все равно не могут рассчитывать на такой же уровень защиты, как местные работники. У них просто нет времени для отстаивания своих прав“, - считает руководитель профсоюза украинских рабочих в Польше “Трудовая солидарность“ Виталий Махинько.

Эксперт убежден, чтобы новое постановление работало стоящим образом, необходимо создать в Украине структуру, которая будет контролировать выполнение сторонами условий договора.

Напомним, стало известно, сколько денег трудовые мигранты перевели в Украину в этому году.

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Теги: Работа за границей, работа в Литве, Литва, Кабмин
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Michael2811    19.12.2019, 13:20
Оценка:  -2
Michael2811
Для начала защиту украинцев от украинцев!!!
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