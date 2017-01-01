Рынок труда: Какого возраста соискателей предпочитают брать на работу
В мире появилась тенденция, которая не обошла и Украину — старение работающего населения. Сегодня на рынке труда множество соискателей - это люди, которым больше 40 лет. Но, в то же время, работодатели часто предпочитают молодых специалистов, которых очень часто не хватает, не смотря на то, что 58% существующих резюме принадлежат именно молодым людям. Об этом пишет Сегодня.
Читай также: Чем больше украинцы работают, тем несчастнее становятся — эксперт
Руководитель проекта “Премия HR-бренд Украина“ hh.ua Лариса Онипко считает, что кадровый голод будет только расти. Именно поэтому многие компании сегодня начинают сотрудничать со школьниками или студентами. Так хотят привлечь будущих молодых специалистов к работе именно в их организации.
“Работодатели понимают, что кадровый голод будет усугубляться и дальше, поэтому начинают работать уже с молодежью. И это касается не только школьников старших классов, где есть профориентационные программы; уже начинают поддерживать заинтересованность молодежи к определенным знаниям, растят лояльную аудиторию еще со школы“, — говорит Онипко.
Сегодня рынок соискателей выглядит таким образом:
19 до 35 лет - 58% всех размещенных резюме приходится именно на эту возрастную группу.
36 — 56 лет — 35% резюме
до 19 и после 56 лет — 3-4% резюме.
Напомним, украинцы бьют рекорды на рынке труда в Финляндии.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил