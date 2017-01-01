Рынок труда: Какого возраста соискателей предпочитают брать на работу

Молодых специалистов не хватает, несмотря на больше количество резюме .

В мире появилась тенденция, которая не обошла и Украину — старение работающего населения. Сегодня на рынке труда множество соискателей - это люди, которым больше 40 лет. Но, в то же время, работодатели часто предпочитают молодых специалистов, которых очень часто не хватает, не смотря на то, что 58% существующих резюме принадлежат именно молодым людям. Об этом пишет Сегодня.

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Руководитель проекта “Премия HR-бренд Украина“ hh.ua Лариса Онипко считает, что кадровый голод будет только расти. Именно поэтому многие компании сегодня начинают сотрудничать со школьниками или студентами. Так хотят привлечь будущих молодых специалистов к работе именно в их организации.

“Работодатели понимают, что кадровый голод будет усугубляться и дальше, поэтому начинают работать уже с молодежью. И это касается не только школьников старших классов, где есть профориентационные программы; уже начинают поддерживать заинтересованность молодежи к определенным знаниям, растят лояльную аудиторию еще со школы“, — говорит Онипко.

Сегодня рынок соискателей выглядит таким образом:

19 до 35 лет - 58% всех размещенных резюме приходится именно на эту возрастную группу.

36 — 56 лет — 35% резюме

до 19 и после 56 лет — 3-4% резюме.

Напомним, украинцы бьют рекорды на рынке труда в Финляндии.

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