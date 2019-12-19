Гончарук подтвердил проблемы с выполнением госбюджета

Премьер назвал причины, по которым это произошло .

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил наличие проблем с выполнением доходной части госбюджета. Об этом чиновник рассказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству, передает Униан.

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Из-за сложившейся ситуации частично отменено финансирование некоторых государственных программ.

“Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы“, — сказал премьер.

Гончарук также рассказал о причинах, по которым бюджет не удалось выполнить: укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, изъяны в проекте бюджета на 2019 год.

Напомним, Гончарук назвал причину возникновения проблемных долгов на 500 млрд.

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