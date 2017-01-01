Минфин объяснил урезание финансирования расходов

При этом Оксана Маркарова пообещала, что все важные расходы государство профинансирует в полном объеме.

Приостановление финансирования незащищенных статей бюджета в декабре 2019 года связано с тем, что некоторые государственные органы в конце года просят о “перекидывании“ средств из одних программ на другие. Об этом сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

“До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в казначейство и на них открыто ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно, каждый год именно вторая половина декабря - это время попыток множества “переключателей скоростей“ из программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальных “осваиваемых“ денежных средств и кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года“, - написала она.

Маркарова заявила, что пока Минфин пытается приостановить такие неплановые “перекидывания“ средств, поэтому принял решение приостановить финансирование всех незащищенных статей расходов. Соответствующее решение связано и с тем, что бюджет Украины недовыполнен по доходам из-за слишком крепкого курса гривни.

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Глава Минфина подчеркнула, что все защищенные расходы финансируются в обычном режиме.

“Все незащищенные расходы 11 месяцев тоже были полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров“, - подчеркнула министр.

Она добавила, что все важные “перекидывания“ - финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтерам, все расходы на безопасность и оборону - будут профинансированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минфине решили сократить свои расходы в декабре.



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