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Швеция отказалась от отрицательной банковской ставки впервые за пять лет

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Уровень инфляции в стране будет находиться близко к целевому в 2%, считают эксперты шведского Центробанка.
Отрицательная процентная ставка в Швеции была экспериментом
Отрицательная процентная ставка в Швеции была экспериментом
Henrik Montgomery / TT

Государственный банк Швеции повысил свою базовую ставку с минус 0,25 до 0%. Об этом сообщается в пресс-релизе банка в четверг, 19 декабря.

“Прогноз ставки РЕПО в будущем остается без изменений, – говорится в сообщении. – Ожидается, что ставка будет оставаться на нуле в течение следующих нескольких лет“.

Эксперты банка также прогнозируют, что уровень инфляции будет находиться близко к целевому в 2%.

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Повышение произошло несмотря на падение прироста экономики и роста безработицы в Швеции. Минусовой уровень ставки поддерживался банком с весны 2015 года. Новый нулевой показатель начнет применяться с 8 января 2020 года.

Как считают эксперты, отрицательная процентная ставка была экспериментом, который не привел к каким-либо значимым последствиям в шведской экономике, на которые надеялись в банке.

“Теперь мы отказываемся от этого эксперимента. Это был пятилетний эксперимент, который мало что дал“, – отметил экономист консалтинговой компании Soderberg&Partners Юаким Борнольд в интервью телеканалу SVT.

Напомним, НБУ упростил подписание банковских документов в электронном виде.

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Теги: экономика, банк, инфляция, Швеция, финансы, Центробанк, центробанки, учетная ставка
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