ЕС официально продлил санкции против России

Экономические ограничения продлили на полгода .

В ЕС официально продлили экономические санкции против России. Совет Евросоюза одобрил решение лидеров ЕС. Продлят ограничения на полгода, сообщает Экономическая правда.

“Сегодня Совет (ЕС) продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года“, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что решение о продлении ограничений приняли после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом. В отчете говорилось о выполнении Минских соглашений.

“Это решение принято после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций. Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России“, - говорится в сообщении.

В скором времени решение опубликуют в “Официальном вестнике“ Евросоюза, затем оно вступит в силу.

Напомним, США и Китай договорились не вводить санкции друг против друга.

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