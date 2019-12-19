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ЕС официально продлил санкции против России

Комментариев: 3
Экономические ограничения продлили на полгода .
Совет Евросоюза одобрил решение лидеров ЕС
Совет Евросоюза одобрил решение лидеров ЕС
depositphotos.com

В ЕС официально продлили экономические санкции против России. Совет Евросоюза одобрил решение лидеров ЕС. Продлят ограничения на полгода, сообщает Экономическая правда.

“Сегодня Совет (ЕС) продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года“, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что решение о продлении ограничений приняли после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом. В отчете говорилось о выполнении Минских соглашений.

“Это решение принято после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций. Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России“, - говорится в сообщении.

В скором времени решение опубликуют в “Официальном вестнике“ Евросоюза, затем оно вступит в силу.

Напомним, США и Китай договорились не вводить санкции друг против друга.

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Теги: санкции, ЕС, Россия, экономические санкции
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Комментариев (3)
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Лапотники-скот  (аноним)  19.12.2019, 17:35
Оценка:  -1
Лапотники-скот
Пих-пих защеку лаптяим
гость  (аноним)  19.12.2019, 17:20
Оценка:  +1
гость
А что финансовые делишки некоторых хапуг на еврорынке прижали так это даже хорошо.Вот Силу Сибири запустили,шелковый путь по транссибу в Европу.Наращивают рыбопереработку для внутреннего рынка- а то рыба была по цене свинины
гость  (аноним)  19.12.2019, 17:16
Оценка:  +1
гость
За время санкций значительно выросло производство агропродукции, аграрии практически отбили кредиты взятые на развитие агрокомплексов.Промышленность тоже не страдает, появилось много рабочих мест на новых предприятиях импортозамещения,строятся дороги и мосты,трубопроводы.
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