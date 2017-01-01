Министр энергетики Украины встретился с немецким коллегой
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель встретился со своим коллегой в Германии Петером Альтмайером. Встречу провели в Берлине сегодня утром, сообщает Укринформ.
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Украинский министр прибыл в Украину для проведение трехсторонних переговоров, где обсуждается вопрос транзита российского газа через Украину. Говорили министр также о будущем контракте, его условиях.
С немецким министром также встретился и представитель Еврокомиссии Марош Шефчович.
Делегация из России прибыла в Германию последней.
Напомним, в Берлине стартовали переговоры по транзиту газа.
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