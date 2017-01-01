Министр энергетики Украины встретился с немецким коллегой

Сегодня в Берлине обсуждают "газовый вопрос".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель встретился со своим коллегой facebook.com/minecoenergy

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель встретился со своим коллегой в Германии Петером Альтмайером. Встречу провели в Берлине сегодня утром, сообщает Укринформ.

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Украинский министр прибыл в Украину для проведение трехсторонних переговоров, где обсуждается вопрос транзита российского газа через Украину. Говорили министр также о будущем контракте, его условиях.

С немецким министром также встретился и представитель Еврокомиссии Марош Шефчович.



Делегация из России прибыла в Германию последней.

Напомним, в Берлине стартовали переговоры по транзиту газа.

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