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Министр энергетики Украины встретился с немецким коллегой

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Сегодня в Берлине обсуждают "газовый вопрос".
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель встретился со своим коллегой
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель встретился со своим коллегой
facebook.com/minecoenergy

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель встретился со своим коллегой в Германии Петером Альтмайером. Встречу провели в Берлине сегодня утром, сообщает Укринформ.

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Украинский министр прибыл в Украину для проведение трехсторонних переговоров, где обсуждается вопрос транзита российского газа через Украину. Говорили министр также о будущем контракте, его условиях.

С немецким министром также встретился и представитель Еврокомиссии Марош Шефчович.

Делегация из России прибыла в Германию последней.

Напомним, в Берлине стартовали переговоры по транзиту газа.

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Теги: Минэнергетики, Оржель, транзит газа через украину
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