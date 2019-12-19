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В Украине стабилизировались цены на продукты — эксперт

Комментариев: 4
Существенного подорожания продуктов в этом году не было .
Главную роль в показателях инфляции в Украине играют коммунальные услуги
Главную роль в показателях инфляции в Украине играют коммунальные услуги
depositphotos.com

Главную роль в показателях инфляции в Украине играют коммунальные услуги, цены на продукты — стабильны. Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко, пишет Сегодня.

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Эксперт рассказал, что цены на продукты существенно не выросли, за исключением “борщевого набора“. В то же время, Дорошенко подчеркнул, что в Украине сегодня стабильные цены на продукты питания.

“Цены на продукты питания стабилизируются. Мы видели в течение нескольких месяцев в этом году дефляцию, в том числе в ноябре. Не было и особых скачков цен на продукты питания, за исключением овощей борщевого набора. Инфляция в этом году составит менее 7%. Причем если до 2018 года основную роль в показателе инфляции играли продукты питания, то сейчас на первый план вышли коммунальные услуги, а продукты, по факту, уже не играют такой значительной роли, за исключением, опять же, овощей борщевого набора. Например, товары мясной группы в 2019 году выросли в среднем всего на 3%, а это практически ничто. Таким образом, уже можно говорить о том, что мы достигли стабильности цен“, – говорит Дорошенко.

Напомним, эксперты назвали стоимость новогоднего стола.

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Теги: цены на продукты, инфляция, цены на коммуналку
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.12.2019, 19:01
Оценка:  0
гость
Эти сволочи, которые делают подобные заявления не едят борщ, суп, гречку и т.д. По их мнению, если икра черная, осетрина и хамон не подорожали, значит существенного роста цен нет.
гость  (аноним)  19.12.2019, 18:31
Оценка:  +1
гость
Гречка с лета подорожала почти в два раза!
гость  (аноним)  19.12.2019, 18:30
Оценка:  +1
гость
Существенного подорожания продуктов в этом году не было. КАНЭШНА !
гость  (аноним)  19.12.2019, 18:23
Оценка:  +1
гость
А картофель?
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