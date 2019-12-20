Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госстат ухудшил оценку по росту экономики

Комментариев: 3
По предварительным данным, в третьем квартале ВВП Украины вырос на 4,1%, а не на 4,2% как сообщалось ранее.
Экономика Украины в 2019 году демострирует рост на уровне 4%
Экономика Украины в 2019 году демострирует рост на уровне 4%
depositphotos.com

Рост ВВП Украины в третьем квартале текущего года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%. Об этом свидетельствуют обновленные данные Госслужбы статистики.

Читай также: Перепись населения: Украинцев будут считать по новому способу

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП III квартале 2019 года составил 1105,5 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 26286 грн.

Кроме того, по данным Госстта, ВВП Украины вырос на 0,6% по отношению ко II кварталу 2019 года.

Госстат отметил, что уточненные данные будут обнародованы в марте 2020 года, а окончательные – в марте 2021 года.

Напомним, в Украине резко увеличилось количество безработных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: экономика, ВВП, экономика Украины, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.12.2019, 11:06
Оценка:  0
гость
Кроме того укры обязаны покупать у России 15млрд.м3 газа в год по цене еврохаб - 25% на границе Россия-Украина
гость  (аноним)  20.12.2019, 11:04
Оценка:  0
гость
Вообще-то будет еще хуже в свете предварительных договоренностей по транзиту газа:Первые 3 года 50-40-30 млрд.м3соответственно при цене прокачки не выше среднеевропейской (2,5$ за 1000 м3 на 100 км). Похоже зрада...Кроме того укры обязаны покупать у России 15млрд.м3 газа в год
Крым-Украина    20.12.2019, 10:57
Оценка:  +1
Крым-Украина
Навіть продаж землі та Оборонкки не допоміг ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь