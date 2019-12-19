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В Киеве запустили приложение, которое сравнивает цены и качество услуг такси

Комментариев: 1
Пока сервис работает только в столице .
Приложение способно сравнивать цены на такси различных компаний
Приложение способно сравнивать цены на такси различных компаний
depositphotos.com

В Киеве начало работу приложение, которое способно сравнивать цены на такси различных компаний. Более того, в приложении можно узнать и о качестве услуг той или иной службы. Об этом пишет delo.ua.

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В приложении есть следующие параметры, по которым оценивают качество: стоимость поездки, вероятность подачи машины и отзывы клиентов.

Taximer уже доступен для скачивания на телефоны с операционными системами Android и IOS.

В приложении можно заказать машину для только для себя, но и для другого человека.

Как работает приложение?

Характеристики составляются на основе отзывов клиентов. Например, вы воспользовались службой такси через приложение. После вы оставляете отзыв, который также учтут, когда будут характеризовать ту или иную компанию такси.

В приложении доступно пока 15 такси-сервисов.

Пока приложение работает лишь в столице, но разработчики планируют запускать его и в других городах страны.

Напомним, Facebook будет платить пользователям за прохождение опросов.

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Теги: Киев, такси, приложение
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.12.2019, 18:54
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When the katsaps understand that Putin is not alive, what will you do then? Look at the video when the Ukrainians ask questions, then your stupid being is not even shown, you can hear in your voice that this is a different person.
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