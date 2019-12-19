В Киеве запустили приложение, которое сравнивает цены и качество услуг такси

Пока сервис работает только в столице .

В Киеве начало работу приложение, которое способно сравнивать цены на такси различных компаний. Более того, в приложении можно узнать и о качестве услуг той или иной службы. Об этом пишет delo.ua.

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В приложении есть следующие параметры, по которым оценивают качество: стоимость поездки, вероятность подачи машины и отзывы клиентов.

Taximer уже доступен для скачивания на телефоны с операционными системами Android и IOS.

В приложении можно заказать машину для только для себя, но и для другого человека.

Как работает приложение?

Характеристики составляются на основе отзывов клиентов. Например, вы воспользовались службой такси через приложение. После вы оставляете отзыв, который также учтут, когда будут характеризовать ту или иную компанию такси.

В приложении доступно пока 15 такси-сервисов.

Пока приложение работает лишь в столице, но разработчики планируют запускать его и в других городах страны.

Напомним, Facebook будет платить пользователям за прохождение опросов.

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