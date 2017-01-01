Украинцы с высшем образованием едут работать за границу, но позже возвращаются

Образование за границей и в Украине существенно отличаются друг от друга. Из-за этого нашим специалистам приходится переучиваться.

Возвращаются люди, в основном, из-за того, что образование в Европе и у нас сильно отличается depositphotos.com

Все больше украинцев, побывав на заграничных заработках, возвращаются в Украину и трудоустраиваются здесь. В основном, предпочитают возвращаться те люди, которые искали высококвалифицированную работу — например, врачи. Об этом пишет Сегодня.

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Возвращаются люди, в основном, из-за того, что образование в Европе и у нас сильно отличается. К примеру, врач проучился около 9 лет в Украине и едет искать работу заграницей. Но там другое образование и человеку приходится переучиваться или довольствоваться низкой должностью.

“У наших специалистов в Украине есть гораздо больше возможностей, чтобы развиться в области медицины, чем в других странах. Но должна быть большая государственная программа, чтобы молодых выпускников обеспечивали работой, поддерживали. Если мы сейчас хотим качественные кадры в медицине, государству нужно в это вкладываться“, ­ – делится мнением врач-офтальмолог Лариса Харченко.

Врач считает, что частично эту функцию в Украине сегодня обеспечивает бизнес. Однако стране необходима новая реформа и развитие различных программ, которые бы помогали молодым специалистам с хорошей работой.

Напомним, частные вузы смогут претендовать на госфинансирование.

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