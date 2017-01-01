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Курс валют: Евро опустился ниже 26 гривен

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Нацбанк стабильно укрепляет гривну относительно доллара и евро. На межбанке гривна ускорила рост.
Гривна укрепилась на 4 копейки
Гривна укрепилась на 4 копейки
depositphotos.com

Национальный банк Украины на пятницу, 20 декабря, укрепил гривну почти на четыре копейки, установив курс на уровне 23,37 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 19 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2337,4052 гривны (-3,9034);

– 100 евро – 2598,4934 гривны (-3,8711).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 10 копеек до 23,30 гривен за доллар, курс в покупке до 23,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на девять копеек до 25,91 гривен за евро.

Напомним, Минфин планирует позаимствовать дополнительно 10 млрд гривен.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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