Курс валют: Евро опустился ниже 26 гривен

Нацбанк стабильно укрепляет гривну относительно доллара и евро. На межбанке гривна ускорила рост.

Национальный банк Украины на пятницу, 20 декабря, укрепил гривну почти на четыре копейки, установив курс на уровне 23,37 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 19 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2337,4052 гривны (-3,9034);

– 100 евро – 2598,4934 гривны (-3,8711).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 10 копеек до 23,30 гривен за доллар, курс в покупке до 23,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на девять копеек до 25,91 гривен за евро.

Напомним, Минфин планирует позаимствовать дополнительно 10 млрд гривен.



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