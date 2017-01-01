Один сотрудник в Украине обходится бизнесменам дороже, чем в Европе - Дубилет

В нашей стране одно из самых дорогих кадровых администрирований.

В Украине кадровое администрирование дороже, чем в Европе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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Чиновник рассказал, что согласно подсчетам, один сотрудник в Германии стоит компании 40 центов, Венгрии - 60 центов, а в Украине — больше 2 долларов.

“О чем это говорит? О том, что Украина и здесь проигрывает европейским странам. В следующий раз, когда какой-нибудь инвестор будет думать, открыть офис у нас или, скажем, в Польше, он в том числе, будет принимать во внимание и эти расходы“, - пишет Дубилет.

Чиновник рассказал, что такие деньги компании приходится тратить из-за устаревшей бюрократической системы.

“Например, много времени у компаний идет на взаимодействие с военкоматами. По закону крупные компании должны иметь специальных сотрудников, которые ведут учет военнообязанных. Они находятся в постоянной корреспонденции с военкоматами по всей стране, сообщая им о любом изменении статуса своих сотрудников“, - утверждает министр.

В то же время, министр подчеркивает, что вся информация, которую требуют в военкомате от бизнеса, уже и так есть у государства. Получается, много денег уходит на повторение одних и тех же действий.

“Военкоматы, трудовые книжки, больничные и многие другие аспекты - все это должно быть максимально упрощено. Хотим, чтобы стоимость сопровождения сотрудника была, как в Германии“, - акцентирует Дубилет.

Напомним, Украина планирует отказаться от бумажных квитанций.

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