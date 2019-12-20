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Система монетизации субсидий дала сбой - украинцы паникуют

Комментариев: 3
Украинцы получают платежки, в которых указана полная сумма за коммунальные услуги, а смс о начислении льгот не приходит.
Алатежки приходят еще и с указанием долга
Алатежки приходят еще и с указанием долга
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Система монетизация льгот в Украине дала сбой — люди на получают сообщения о том, что на их счет поступили льготные деньги. Из-за этого украинцы в замешательстве — не понятно, получили ли льготы, попали деньги на счет и т. д. Почему система дала сбой, сообщает ТСН.

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Украинцы получают платежки, в которых указана полная сумма за коммунальные услуги. Новая система работает не так, как раньше. Сейчас субсидии начисляют украинцам на банковский счет или выдают наличными. Эти деньги и покрывают часть расходов на коммуналку. Однако система периодически дает сбой и люди перестают получать уведомление о том, что они получили льготные деньги. Более того, платежки приходят еще и с указанием долга, если в прошлом месяце заплатил не полную сумму за коммуналку, а ту, которая положена по льготам. Из-за этого происходит путаница, украинцы боятся, что им будут насчитывать долги.

Однако, несмотря на сбои в оповещении, сама система пока работает корректно, долгов у людей нет.

Основная проблем заключается в том, что если человек не успел подать заявку до 15 октября, он получает льготные деньги на счет в Ощадбанке. Было бы проще, если бы люди могли получать деньги наличным способом и сразу платить по счетам. В Кабмине планируют в ближайшее время разрешить людям когда-угодно менять способ начисления льгот.

Напомним, украинцам рассказали, как экономить на потреблении тепла.

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Теги: монетизация субсидий, коммуналка, тарифы на тепло
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Комментариев (3)
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МаксимУм    20.12.2019, 11:48
Оценка:  0
МаксимУм
Ну да, на счету ощадбанка деньги есть, а проплат нет... Казначейство деньги перечислило, а ощадбанк их прокручивает)))
птицелов    20.12.2019, 11:38
Оценка:  -1
птицелов
а тому що в державі гроші закінчуються!))
гость  (аноним)  20.12.2019, 11:29
Оценка:  0
гость
Как это унизительно. Сисадмин- гореть тебе в аду, синим пламенем.
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