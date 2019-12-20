Сегодня в Минске продолжатся "газовые переговоры"

На вчерашних переговорах были достигнуты определенные договоренности.

Сегодня планируется продолжение газовых переговоров в трехстороннем формате, но уже не в Берлине, а в Минске. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

“Сегодня, 20 декабря, переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме“, - говорится в сообщении.

Следует отметить, что вчера в Берлине стартовали переговоры по поводу транзита российского газа через территорию Украины. Участникам удалось достигнуть определенных договоренностей.

“Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ “, - отметил министр энергетики Алексей Оржель.

Напомним, министр энергетики Украины встретился с немецким коллегой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram