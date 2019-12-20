Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сегодня в Минске продолжатся "газовые переговоры"

Комментариев: 3
На вчерашних переговорах были достигнуты определенные договоренности.
Планируется продолжение газовых переговоров в трехстороннем формате
Планируется продолжение газовых переговоров в трехстороннем формате
depositphotos.com

Сегодня планируется продолжение газовых переговоров в трехстороннем формате, но уже не в Берлине, а в Минске. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды. 

“Сегодня, 20 декабря, переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме“, - говорится в сообщении.

Следует отметить, что вчера в Берлине стартовали переговоры по поводу транзита российского газа через территорию Украины. Участникам удалось достигнуть определенных договоренностей.

“Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ “, - отметил министр энергетики Алексей Оржель.

Напомним, министр энергетики Украины встретился с немецким коллегой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: газ, газовые переговоры, транзит газа через украину
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.12.2019, 12:31
Оценка:  -2
гость
для непонятливых - Газпром должен выплатить нахтотгазу... За якобы недопоставки транзитных объемов.А нас ипет ваша экономическая ситуация? Надо работать а не скакать!
гость  (аноним)  20.12.2019, 12:28
Оценка:  -2
гость
Похоже шведы сделали украм медвежью услугу присудив им выплатить 2,5 лярда ввиду ХА-ХА!- "тяжелой экономической ситуации в стране"...Теперь она станет еще тяжелее
гость  (аноним)  20.12.2019, 12:23
Оценка:  -2
гость
в свете предварительных договоренностей по транзиту газа:Первые 3года 50-40-30млрд.м3соответственно при цене прокачки не выше среднеевропейской (2,5$за1000м3 на100км). Похоже зрада...Кроме того укры обязаны покупать у России 15млрд.м3 газа в год по цене еврохаба -25% на границе У-Р.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь