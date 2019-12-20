Сегодня в обращение поступает новая монета и обновленная купюра

5-гривневая монета будет в обращении параллельно с бумажной купюрой.

Сегодня в обращение поступают новые 50 грн flickr.com

Сегодня Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 5 гривен и банкноту номиналом 50 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Читай также: Топ-чиновники НБУ устроили перепалку в соцсети

Новая монета почти на 2 мм больше в диаметре, по сравнению с 2-гривневой. Вес 5-гривневой монеты – 5,2 грамма. На монете изображен Богдан Хмельницкий.

5-гривневые банкноты изымать из обращения не будут flickr.com

В то же время, 5-гривневые банкноты изымать из обращения не будут.

Также НБУ сегодня водит в обращение новые банкноты номиналом 50 гривен.

Новые купюры похожи на те, которыми пользуемся сейчас. Главное отличие заключается в более усовершенствованной системе защиты.

Новые купюры похожи на те, которыми пользуемся сейчас flickr.com

Напомним, в НБУ оценили уровень потерь, в случае неподписания газового договора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram