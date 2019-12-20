Сегодня в обращение поступает новая монета и обновленная купюра
Сегодня Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 5 гривен и банкноту номиналом 50 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.
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Новая монета почти на 2 мм больше в диаметре, по сравнению с 2-гривневой. Вес 5-гривневой монеты – 5,2 грамма. На монете изображен Богдан Хмельницкий.
В то же время, 5-гривневые банкноты изымать из обращения не будут.
Также НБУ сегодня водит в обращение новые банкноты номиналом 50 гривен.
Новые купюры похожи на те, которыми пользуемся сейчас. Главное отличие заключается в более усовершенствованной системе защиты.
Напомним, в НБУ оценили уровень потерь, в случае неподписания газового договора.
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