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Сегодня в обращение поступает новая монета и обновленная купюра

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5-гривневая монета будет в обращении параллельно с бумажной купюрой.
Сегодня в обращение поступают новые 50 грн
Сегодня в обращение поступают новые 50 грн
flickr.com

Сегодня Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 5 гривен и банкноту номиналом 50 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Новая монета почти на 2 мм больше в диаметре, по сравнению с 2-гривневой. Вес 5-гривневой монеты – 5,2 грамма. На монете изображен Богдан Хмельницкий.

5-гривневые банкноты изымать из обращения не будут
5-гривневые банкноты изымать из обращения не будут
flickr.com

В то же время, 5-гривневые банкноты изымать из обращения не будут.

Также НБУ сегодня водит в обращение новые банкноты номиналом 50 гривен.

Новые купюры похожи на те, которыми пользуемся сейчас. Главное отличие заключается в более усовершенствованной системе защиты.

Новые купюры похожи на те, которыми пользуемся сейчас
Новые купюры похожи на те, которыми пользуемся сейчас
flickr.com

Напомним, в НБУ оценили уровень потерь, в случае неподписания газового договора.

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Теги: НБУ, новые монеты, новые купюры
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гость  (аноним)  20.12.2019, 13:15
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