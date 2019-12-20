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В Украине возобновили выплаты больничных

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Кабмин увеличил расходы на финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение.
Кабмин разблокировал соцвыплат
Кабмин разблокировал соцвыплат
пресс-служба Кабмина

Кабмин увеличил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Напомним, Кабмин выделил более 300 млн на зарплаты шахтерам.

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Теги: Кабмин Украины, социальные выплаты, больничные, выплаты
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Комментариев (1)
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Noblesse_obliger    20.12.2019, 13:12
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Свистят как дышат,а дышат постоянно,я уже 4-ре месяца жду выплаты!!!!
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