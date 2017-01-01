Депутаты приняли закон, регулирующий добычу янтаря

Документ вводит единые разрешения на изучения янтарных недр, а также добычу.

Нардепы приняли закон, который будет регулировать правила добычи янтаря в Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Закон поддержали 279 парламентариев.

Документ вводит единые разрешения на изучение янтарных недр. Если янтарь обнаружат, то разрешение действует и на его добычу — 5 лет на участки размером до 10 гектаров.

Закон регулирует также доступ к ятарным залежам.

Также предполагаются новые изменения в Уголовном кодексе. Вводятся штрафы и уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых и за уклонение от рекультивации земель.

Штраф, в частности, распространится на тех людей, которые добывают янтарь не сертифицированным оборудованием. В таком случае граждане должны будут заплатить штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов, а должностные лица - от 200 до 300 минимумов. При повторном нарушении штраф увеличится - от 300 до 600 минимумов.

Напомним, нардепы отклонили единый акциз на топливо.

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