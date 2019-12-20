Нацбанк сравнил зарплаты в Украине и у соседей
Украинцы зарабатывают в два-три раза меньше, чем жители соседних стран. Сравнительную статистику в пятницу, 20 декабря, опубликовал Национальный банк в Facebook.
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Так, в третьем квартале 2019 года средняя зарплата в Украине достигла 382 евро.
При этом рабочий в Чехии получает 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше - 1142 евро (в 3 раза), в России - 636 евро (в 1,7 раза).
Эксперты НБУ считают, что судя по переводам заробитчан, в 2019 году достиг рекорда отток рабочей силы из страны. За 10 месяцев года, по оценкам НБУ, они перечислили в Украину 10,5 млрд долларов (в прошлом году за этот период - 9,4 млрд долларов). Одновременно с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за границей, составляют постоянную величину - 1,12-1,17 млрд долларов ежемесячно.
“В определенной степени это может объясняться сокращением разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских заробитчан. Ведь с конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте на территории России выросли лишь на 9%, в Польше - на 18%, в Чехии - на 20%. А в Украине такой рост составил 85% благодаря спурту номинальных заработных плат и ревальвации гривны“, - говорится в публикации.
Если взять все десятилетие, то наибольший разрыв в оплате труда в Украине и Польше (основное направление трудовой миграции) достигал в начале 2015-го - 6 раз.
“Неудивительно, что именно после того года наблюдался резкий рост интереса украинцев к труду за рубежом. Наименьший разрыв в заработках был в середине 2013 года (2,7 раза). Но такая разница все равно не останавливала желания трудоспособных ехать за границу“, - отмечают эксперты НБУ.
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Так преподнесли плебсу, а в закрытом документе звучит скорей всего как оплата транзита газа по объемам свыше 30млрд м3 в год, или например какими-нибудь подсанкционными неликвидными акциями (или бондами) Газпрома.