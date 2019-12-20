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Нацбанк сравнил зарплаты в Украине и у соседей

Комментариев: 7
Средняя зарплата в Украине в третьем квартале текущего года составила 382 евро, тогда как в соседних странах в два-три раза больше.
Украинцы зарабатывают в два-три раза меньше, чем жители соседних стран
Украинцы зарабатывают в два-три раза меньше, чем жители соседних стран
Пресс-центр НБУ

Украинцы зарабатывают в два-три раза меньше, чем жители соседних стран. Сравнительную статистику в пятницу, 20 декабря, опубликовал Национальный банк в Facebook.

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Так, в третьем квартале 2019 года средняя зарплата в Украине достигла 382 евро.

При этом рабочий в Чехии получает 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше - 1142 евро (в 3 раза), в России - 636 евро (в 1,7 раза).

Эксперты НБУ считают, что судя по переводам заробитчан, в 2019 году достиг рекорда отток рабочей силы из страны. За 10 месяцев года, по оценкам НБУ, они перечислили в Украину 10,5 млрд долларов (в прошлом году за этот период - 9,4 млрд долларов). Одновременно с июля поступления, которые центральный банк трактует как оплату труда за границей, составляют постоянную величину - 1,12-1,17 млрд долларов ежемесячно.

“В определенной степени это может объясняться сокращением разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских заробитчан. Ведь с конца 2016-го средние зарплаты в евроэквиваленте на территории России выросли лишь на 9%, в Польше - на 18%, в Чехии - на 20%. А в Украине такой рост составил 85% благодаря спурту номинальных заработных плат и ревальвации гривны“, - говорится в публикации.

Если взять все десятилетие, то наибольший разрыв в оплате труда в Украине и Польше (основное направление трудовой миграции) достигал в начале 2015-го - 6 раз.

“Неудивительно, что именно после того года наблюдался резкий рост интереса украинцев к труду за рубежом. Наименьший разрыв в заработках был в середине 2013 года (2,7 раза). Но такая разница все равно не останавливала желания трудоспособных ехать за границу“, - отмечают эксперты НБУ.

 

Напомним, сегодня в обращение поступает новая монета и обновленная купюра.

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Теги: Россия, Украина, Польша, зарплаты, Чехия, НБУ, зарплата
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Комментариев (7)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 14:47
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Средняя зарплата в России в 2018-2019 годах равна сумме в 36 тыс. рублей.
Ямало-Ненецкий автономный округ - 70 620
Камчатка 50 600
Тюмень - 50 160
Москва - 66 880
г. Санкт-Петербург - 45 430
Владимир - 22 770
Новосибирск 17 600
Орёл - 16 830
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:32
Оценка:  +1
Путин_xyйло
В среднем по больнице
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:34
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Из пальца.
гость  (аноним)  20.12.2019, 14:31
Оценка:  0
гость
Они те еще жуки, и просто так деньги не отдадут. А чтоб поддержать имидж Украины думаю еще 50% сверху мзды возьмут за этот договор. Хотя при транзите в 50млрд укргтс теряет в стоимости лярдов 6...
Путин_xyйло    20.12.2019, 14:38
Оценка:  +2
Путин_xyйло
С 2014 года газпром оставлял минимум транзита чтоб рассказывать о невозможности реверсных поставок газа в Украину из Европы и вопить что Украина "крадет" газ!
гость  (аноним)  20.12.2019, 14:27
Оценка:  -1
гость
Россия согласна выплатить Украине долг по газу в 3 млрд долларов – СМИ

Так преподнесли плебсу, а в закрытом документе звучит скорей всего как оплата транзита газа по объемам свыше 30млрд м3 в год, или например какими-нибудь подсанкционными неликвидными акциями (или бондами) Газпрома.
Goga19041984    20.12.2019, 14:18
Оценка:  -2
Goga19041984
россия великая страна! не смотря на санкции и все такое они живуь припеваючи, а нищебродствуем крича СУГС!
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