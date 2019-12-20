СМИ: РФ согласилась выплатить Украине долг по газу
Россия хочет выплатить Украине около трех млрд долларов долга по газу, чтобы положить конец судебным разбирательства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
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Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы агентства о комментариях. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались.
В то же время ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации сообщает, что выплата Газпромом трех млрд долларов Нафтогазу будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.
“Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске“, - сказал источник агентства.
Напомним, СМИ узнали, как Газпром может вернуть долг НАК.
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