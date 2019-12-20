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СМИ: РФ согласилась выплатить Украине долг по газу

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Россия признала решение Стокгольмского арбитража и согласилась выплатить газовый долг в 3 млрд долларов, сообщает Reuters.
Выплата Газпромом трех млрд долларов Нафтогазу будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной
Выплата Газпромом трех млрд долларов Нафтогазу будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной
depositphotos.com

Россия хочет выплатить Украине около трех млрд долларов долга по газу, чтобы положить конец судебным разбирательства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы агентства о комментариях. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации сообщает, что выплата Газпромом трех млрд долларов Нафтогазу будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

“Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске“, - сказал источник агентства.

Напомним, СМИ узнали, как Газпром может вернуть долг НАК.

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Теги: Россия, Украина, газ, газовые контракты, газовые переговоры, газовое соглашение
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.12.2019, 15:00
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гость
14:58,ну если ты веришь,что все это просто так,то генетический долбoeб это ты,а жаль конечно
гость  (аноним)  20.12.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
Нашидедываевале!
Путын, ввиди вайскааааааа!
гость  (аноним)  20.12.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
Отец вчера пришел на последний урок,сел на заднюю парту.через пару минут стало слышно,что онсильно бухой,выхлоп был жесть. Ещё минут через 20 сильно завоняло носками,все стали оборачиваться,отец действительно снял носки,НО притом ещё и дрочил. Стыдно
гость  (аноним)  20.12.2019, 14:58
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
КАЦАПСКИЕ СВИНЬИ, ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
КАК СНЕЖНЫЙ КОМ, ПОЛЕТЯТ ИСКИ ЗА КРЫМ, ДОНБАСС, ЗА СМЕРТИ, ОТЖАТЫЙ БИЗНЕС, УТЕРЯННУЮ ВЫГОДУ И Т.Д. ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ! ВЫБЛЯДКИ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
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