СМИ: РФ согласилась выплатить Украине долг по газу

Россия признала решение Стокгольмского арбитража и согласилась выплатить газовый долг в 3 млрд долларов, сообщает Reuters.

Выплата Газпромом трех млрд долларов Нафтогазу будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной depositphotos.com

Россия хочет выплатить Украине около трех млрд долларов долга по газу, чтобы положить конец судебным разбирательства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы агентства о комментариях. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации сообщает, что выплата Газпромом трех млрд долларов Нафтогазу будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.