Гончарук рассказал, почему возникли сложности с выполнением госбюджета

Премьер говорит, что все обязательные выплаты отменять не будут.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, почему возникли проблемы с выполнением госбюджета 2019 года. Об этом премьер рассказал во время “Часа вопросов к правительству“ в парламенте.

Премьер акцентировал, что бюджет 2019 года был “сложным“.

“Хочу обратиться прежде всего к фракции “Слуга народа“, друзья, не ведитесь на провокации. Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом трудно. Это нужно осознавать... Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а затем после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения при растаможивании компоненты для зеленой энергетики. Таким образом мы потеряли 9 млрд. То есть, в бюджете это есть, а денег реально нет“, - сказал Гончарук.

Гончарук также сказал, что большое влияние на бюджет оказывает курс гривны и цены на энергоносители.

“В бюджете были заложены средства в том числе от налогообложения газа. Посмотрите, сколько он стоил тогда, когда бюджет планировался и сколько стоит сейчас“, - добавил премьер-министр.

Также премьер еще раз акцентировал, что все средства, попадающие под защищенные статьи, будут выплачены. То есть задержки с зарплатами, пенсиями, соцвыплатами не будет.

Напомним, Кабмин выделил более 300 млн на зарплаты шахтерам.

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