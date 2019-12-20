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Газовые переговоры: Появились важные детали

Комментариев: 2
Украина и Россия достигли определенных компромиссов.
Европейская комиссия одобрила подписание соглашения в ближайшем времени.
Европейская комиссия одобрила подписание соглашения в ближайшем времени.
depositphotos.com

Украина и Россия пришли к совместному решению по поводу урегулирования всех арбитражных исков. Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Европейской комиссии по вопросам деятельности по защите климата и энергетики Тим Макфи, пишет Сегодня.

“Я не могу рассказать о деталях соглашения на данный момент. Но могу сказать, что вчерашняя договоренность включает в себя объемы поставок, длительность газового транзита, тарифы и вопросы, связанные со всеми арбитражными исками между Украиной и Россией“, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии решил напомнить, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович говорил о принципиальных договоренностях по транзиту газа вчера, сразу после встречи в трехстороннем формате, на которой обсуждали вопрос транзита российского газа через Украину.

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Макфи также акцентировал, что Европейская комиссия одобрила подписание соглашения в ближайшем времени.

“Я не могу сказать, почему переговоры переместились из Берлина в Минск. Но я могу сказать, что вице-президент Шефчович продолжает контактировать с обеими сторонами на финальных стадиях процесса“, - отметил представитель ЕК.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что РФ согласилась выплатить Украине долг по газу.

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Теги: газовые переговоры, газ, транзит газа через украину
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.12.2019, 17:45
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гость
Гость 17.24. У нас тарифы растут быстро, но почти никогда не падают. У нас не рынок, а первобытный базар. Вон доллар насколько снизился, а цены и тарифы???
гость  (аноним)  20.12.2019, 17:24
Оценка:  0
гость
С января цена на газ будет 5 грн. за 1000 кубов?
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