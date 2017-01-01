Депутатов будут штрафовать за "кнопкодавство"
Наредпы приняли решение ввести уголовную ответственность за “кнопкодавство”. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Документ устанавливает уголовную ответственность за совершение парламентарием голосования вместо другого своего коллеги.
Закон предлагает за такое нарушение ввести штрафы в размере от 3 до 5 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).
В законе сказано, что народный депутат должен голосовать за тот или иной закон лично с помощью электронной системы путем голосования “за”, “против” или “воздержался”.
Чтобы контролировать процесс голосований, в ВР обеспечат видеофиксацию процесса пленарных заседаний.
Если какой-либо нардеп нарушит правило, то рассмотрение повестки дня будут переносить.
Напомним, депутаты приняли закон, регулирующий добычу янтаря.
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