Депутатов будут штрафовать за "кнопкодавство"

Теперь пленарные заседания будут снимать на камеру.

Документ устанавливает уголовную ответственность за совершение парламентарием голосования вместо другого своего коллеги facebook.com

Наредпы приняли решение ввести уголовную ответственность за “кнопкодавство”. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Документ устанавливает уголовную ответственность за совершение парламентарием голосования вместо другого своего коллеги.

Закон предлагает за такое нарушение ввести штрафы в размере от 3 до 5 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч гривен).

В законе сказано, что народный депутат должен голосовать за тот или иной закон лично с помощью электронной системы путем голосования “за”, “против” или “воздержался”.

Чтобы контролировать процесс голосований, в ВР обеспечат видеофиксацию процесса пленарных заседаний.

Если какой-либо нардеп нарушит правило, то рассмотрение повестки дня будут переносить.

Напомним, депутаты приняли закон, регулирующий добычу янтаря.

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